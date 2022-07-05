В Надыме началось обустройство сквера Трудовой славы

Фото: администрация Надыма и Надымского района

В Надыме начался первый этап комплексного благоустройства ул. Комсомольская, в который входит появление сквера Трудовой славы. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, он расположится на месте большой парковки возле здания администрации.

- Здесь будут устроены дорожки из брусчатки и тротуарной плитки, установлена новая доска для портретов Почетных граждан, информационные доски, орнаменты, посвященные поселениям Надымского района, и скамейки для отдыха жителей. Украшением территории станут ухоженные газоны и клумбы, - добавили в мэрии.

Завершить работы планируется уже в сентябре этого года.

Напоминаем, что обустройство сквера ведется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» - именно за этот объект жители отдали больше всего голосов в прошлом году. А весной текущего года горожане проголосовали за благоустройство участка от перекрестка ул. Зверева и ул. Комсомольская до ДК «Победа» - это будет второй этап благоустройства, запланированный на 2023 год.

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