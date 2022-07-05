Врачи Тарко-Салинской ЦРБ имплантировали пациентке с онкологией порт-систему для химиотерапии

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Врачи Тарко-Салинской ЦРБ имплантировали пациентке с онкологией порт-систему для проведения химиотерапии. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, данный метод применяется при длительной терапии, когда при постоянном вводе лекарств повреждаются вены и кожа - зона введения игл воспаляется, уколы становятся болезненными.

- Порт-система состоит из небольшого резервуара (титановой камеры) и соединенного с ним катетера, который вводится в вену или артерию. Устройство вшивают под кожу, поэтому снаружи оно незаметно. Все инъекции выполняются специальной иглой, которая раздвигает волокна мембраны, при этом не повреждая ее. Препараты сразу смешиваются с большим объемом крови, тем самым снижаются побочные явления от химиотерапии. Кроме того, через порт можно производить забор крови для анализов. Данное устройство устанавливается на срок до трех лет и создает условия для комфортного и безболезненного лечения пациентов, - добавили в больнице.

Такую операцию врачи ТЦРБ провели впервые. Процедура занимает не более 30 минут и выполняется под местной анестезией. Ранее установить порт-систему можно было только в крупных медучреждениях округа: в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде.

Пациентка с имплантированной порт-системой уже прошла один из этапов химиотерапии и готовится к следующему.

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