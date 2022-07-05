Подросток, выложивший в интернет интимное фото несовершеннолетний пуровчанки, отделался предупреждением Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале вынесли приговор 17-летнему юноше, обвиняемому по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, в 2021 году злоумышленник, находясь за пределами региона, завязал в социальной сети переписку с несовершеннолетней жительницей Пуровского района. В ходе общения он уговорил девочку отправить ему фотографию интимного характера, а затем, получив желаемое, начал требовать еще.

- Получив отказ, он пригрозил потерпевшей разослать ее фото другим пользователям. После этого девочка удалила юношу из списка друзей, а он, желая отомстить, выполнил свою угрозу. О произошедшем сотрудники правоохранительных органов узнали от родителей девочки, - прокомментировали в ведомстве.

Затем местонахождение молодого человека было установлено и его доставили в Тарко-Сале для дальнейших разбирательств.

В итоге суд признал парня виновным и вынес ему предупреждение. Кроме того, родители юноши должны выплатить пострадавшей девочке моральную компенсацию в размере 60 тысяч рублей.

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