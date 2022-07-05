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Недвижимость5 июля 2022 6:34

Из-за капремонта в Губкинском перекроют часть ул. Нефтяников

После завершения работ дорога заметно преобразится
Марина Прохорова
Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском приступили к капитальному ремонту последнего участка центрального городской улицы - Нефтяников. В связи с этим 6 июля будет перекрыт участок дороги от ул. Калинина до проспекта Губкина, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напоминаем, что ремонт ведется поэтапно в тандеме с «Ямалкоммунэнерго». На всех участках дороги проводятся масштабные работы по замене сетей теплоснабжения и водоснабжения. После их завершения специалисты приступят к обустройству дорожного полотна, тротуаров и водоотводных лотков. Планируется, что работы завершатся в сентябре текущего года.

- Меняем дорожное полотно, делаем широкие тротуары. Будут установлены проекционные пешеходные переходы и новые светофоры, сделаем хорошее освещение, - рассказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

Напоминаем, что с 4 июля в городе также начался капремонт проезда №40. На время работ будет организованно одностороннее движение (на участках со стороны города и со стороны СНТ «Надежда»).

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