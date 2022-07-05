В Лабытнанги обезумевший ревнивец, пырнувший соперника ножом, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги осудят 41-летнего местного жителя, задумавшего совершить убийство из-за ревности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 26 апреля обвиняемый пришел в поисках своей сожительницы в квартиру, где распивали спиртное. Затем между ним и потерпевшим возник конфликт на почве ревности: обвиняемый нанес сопернику несколько ударов принесенным с собой кухонным ножом, - уточнили в ведомстве.

Спасти потерпевшего удалось благодаря остальным участникам застолья, вмешавшимся в происходящее. Раненого мужчину экстренно доставили в больницу, где он получил медицинскую помощь.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняется лабытнангец по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

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