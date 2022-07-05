Лабытнангский суд рассмотрит дело с участием петербурженки, укравшей у местной жительницы 170 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Лабытнангский суд рассмотрит уголовно дело против жительницы-Санкт-Петербурга, обвиняемой в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе ямальской прокуратуры, для своих махинаций женщина использовали соцсети. Представляясь сотрудником одного из банков, она осуществляла рассылку объявлений с предложениями о предоставления денежного займа гражданам с плохой кредитной историей.

- Одно из таких объявлений заинтересовало жительницу Лабытнанги. Потерпевшая на протяжении 15 дней перечисляла обвиняемой деньги для оплаты различных взносов. В результате этого северянка осталась не только без денег и желаемого кредита, но и приобрела долговые обязательства перед своими знакомыми, - прокомментировали в ведомстве.

Таким образом злоумышленница заработала более 170 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды. Однако в ходе расследования женщина признала вину в совершенном преступлении и возместила потерпевшей причиненный ущерб

Сейчас уголовное дело направлено в Лабытнангский городской суд для рассмотрения по существу.

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