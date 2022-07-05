Ноябрьская «Лавки добра» пополнилась новыми запасами

Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсети

В Ноябрьске «Лавки добра», работающая как пункт оказания скорой гуманитарной помощи, пополнилась новыми запасами. Об этом рассказала председатель Комитета регионального ЗакСобрания по социальной политике Надежда Гудкова.

- В «Лавку» обращаются люди, которые оказались в трудном положении и остро нуждаются в продуктах, одежде, постельных принадлежностях, средствах гигиены… Не нужно ничего объяснять - здесь верят на слово, поддерживают, обеспечивают самым необходимым. Но резервы быстро истощаются, ведь все, чем богата «Лавка» - это пожертвования неравнодушных жителей, - сообщила чиновница.

Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсети

Сейчас спрос значительно превышает предложения. Каждый день в «Лавку добра» обращаются по 5-6 семей с Донбасса. Чаще всего им нужна самая обычная еда: крупа, макароны, консервы и растительное масло.

В связи с этим члены городского отделения партии «Единая Россия» купили продукты, которые пользуются у нуждающихся наибольшим спросом, и передала их в «Лавку».

Желающие помочь могут обращаться в Управления соцзащиты по ул. Ленина, д. 7, каб. 316. (тел. 32-41-06).

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