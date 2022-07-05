В Муравленко благоустраивают двор между домами по ул. Украинских Строителей и ул. Ленина

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Глава Муравленко Елена Молдован проверила вместе с коллегами, как продвигается благоустройство двора между домами №3, №7 по ул. Украинских Строителей и №48, №50 по ул. Ленина. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Сейчас строители расширяют проезжую часть, которая будет с асфальтобетонным покрытием. Демонтажные работы выполнены уже на 50%. Также ведется монтаж дорожного бордюра и обустройство тротуара с примыканием к входным группам жилых домов. Все работы идут по графику, - написала градоначальница.

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Также она упомянула, что во избежание транспортной загрузки внутриквартального проезда, работы по демонтажу проезжей части вблизи жилых домов №48, №50 по ул. Ленина будут реализовываться вторым этапам, после устройства нового покрытия вдоль жилых домов №3, №7 по ул. Украинских Строителей.

- Прошу жителей города соблюдать правила безопасности во время проведения работ по благоустройству дворовой территории, - обратилась у муравленковцам Елена Молдован.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.