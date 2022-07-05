На Ямале сразу трое человек оказались в больницах после аварии на дорогах

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На Ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, одна из аварий произошла 4 июля на первом километре автодороги Ноябрьск - Аэропорт.

- Около 12:40 водитель автомобиля «Toyota» не справился с управлением, в следствие чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. В результате ДТП водителя и пассажира иномарки госпитализировали в больницу, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Вторая авария случилась 5 июля на четвертом километре автодороги Салехард - Аэропорт.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

- Около 00:30 водитель автомобиля «ВАЗ» не справилась с управлением и столкнулся с движущейся впереди машиной «Kia». В результате ДТП водитель отечественной легковушки доставлен в больницу, - добавили в ГИБДД.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 8 аварий, а с начала года - 2 486, в которых 8 человек погибли и 148 получили травмы, в том числе 8 детей.

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