В Ноябрьск и Новый Уренгой поступила новая техника для уборки улиц

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале продолжается поставка новой дорожной техники. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Ноябрьск прибыли четыре вакуумно-уборочные машины УКМ-2500М, предназначенные для круглогодичной уборки пешеходных зон, парковых дорожек, узких проходов и проездов. Летом к машине будет подключаться оборудование для мытья улиц, зимой - для разбрасывания песка и уборки снега.

Кроме этого, в Ноябрьск поступили три универсальных минипогрузчика. Они предназначены для перемещения мелких грузов и могут применяться при дорожно-строительных и коммунальных работах.

Фото: Правительство ЯНАО

А в Новый Уренгой прибыла комбинированная уборочная машина МД-53605, изготовленная на Курганском заводе. Она сконструирована на базе КАМАЗ и также предназначена для наведения порядка на улице. Летом транспорт будет использоваться для поливания и подметания проезжей части, а зимой обрабатывать дороги в гололед и очищать от снега.

На городские дороги новая техника выйдет уже этим летом.

Напоминаем, что глобальная программа обновления автопарков дорожной техники реализуется по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. За последние пять лет на Ямал закупили 225 единиц новой дорожной техники, из них только в прошлом году - 61 единицу.

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