Погода на Ямале на 5 июля 2022 года: возможен небольшой дождь

Погода на Ямале на 5 июля Фото: Вера Зенина

Во вторник, 5 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22, местами до +12 градусов.

В Салехарде облачно и дождь. Температура ночью +12 градусов, днем +21. Ветер 2-4 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

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