Фото: Правительство ЯНАО

До конца года в Аксарке газифицируют 58 домов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, подрядная организация уже приступила к строительно-монтажным работам. Всего в селе планируется проложить три километра газопровода.

- На данный момент выполнено более 20 процентов работ. Подрядчик обещает 100 процентов выполнения уже к концу строительного сезона. Держу этот вопрос на личном контроле. В местах прокладки газопровода вырубаются деревья. К сожалению, пересадить их нет возможности. Следующей весной проведем компенсационные мероприятия - посадим саженцы берез, - рассказал глава Приуральского района Иван Сакал.

Газификация домов позволит жителям значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Кстати, шестнадцать жителей Аксарки, которые подали документы на догазификацию, относятся к льготным категориям. Они вправе получить региональную меру поддержки - компенсацию затрат на проведение сетей газоснабжения в границах земельного участка и установку внутридомового газового оборудования. Ее размер составляет 100 тысяч рублей.

Всего на Ямале планируется догазифицировать 770 домовладений.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.