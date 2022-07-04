Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойскую ЦГБ поступили новые аппараты для проведения гемодиализа и гемодиафильтрации. Они предназначены для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.

- Людям с утраченной функцией почек необходимо регулярное очищение крови с использованием искусственного фильтра. Гемодиализ берет работу почек на себя: кровь проходит через особую мембрану и очищается от воды и токсичных продуктов жизнедеятельности организма. В итоге «искусственная почка» максимально и эффективно замещает утраченную функцию органа, - прокомментировали в пресс-службе медучреждения.

Работать на новом оборудовании легко: интерфейс максимально упрощен, можно сказать, что аппарат буквально диктует пользователю последовательность действий. Также проектировщики сделали ставку на безопасность - аппарат блокируется при возникновении малейшей неисправности, чтобы ни в коем случае не навредить пациенту.

С учетом нового оборудования в отделении действуют 16 «искусственных почек». Потребность пациентов, нуждающихся в процедуре гемодиализа и гемодиафильтрации, в Новоуренгойской ЦГБ удовлетворена.

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