В Лабытнанги хулиганы залили краской горку в Сквере динозавров, на которой любят кататься дети

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

Жители Лабытнанги возмущены поведением неизвестных вандалов, заливших красной краской горку в знаменитом Сквере динозавров, где так любит гулять ребятня. Как итог - несколько малышей напрочь измазали всю одежду и извозились сами, получив вместо приятных эмоций от прогулки расстроенную маму.

Желая придать ситуацию огласке, женщина написала пост в местном паблике, с грустью рассказав о случившемся.

- Сегодня посетили парк динозавров в Лабытнанги. Были приятно удивлены его красотой и чистотой. Но когда дети поднялись на горку, они все испачкались в краске, вся одежда испорчена. Кто отвечает за чистоту парка? И как теперь восстанавливать вещи? - вопрошает северянка.

В качестве доказательств она выложила фото детей, перепачканных краской, и саму горку, на которой замарались малыши.

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

После этого на тех, кто совершил данный проступок, посыпался град осуждений. Лабытнангцы единогласно пришли к мнению, что хулиганов стоит наказать, заставив отмывать горку вместе с родителями. А автору посту жители посоветовали найти злоумышленников с помощью камер видеонаблюдения и подать в суд за испорченные вещи.

Отреагировали на пост и представители городского УЖКХ. Они сообщили, что в скором времени ответственная подрядная организация наведет порядок на горке, а записи с камер видеонаблюдения обязательно изучат, чтобы изобличить хулиганов.

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