Новоуренгойцы могут получить дипломы и призы за благоустройство своих дворов Фото: Вера Зенина

Новоуренгойский департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса объявил о старте городского конкурса «Уютный двор». Его участникам (жителям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам) предлагают благоустроить территории около домов: привести в порядок газоны, разбить цветочные клумбы и разместить декоративные фигуры.

Конкурс проводится в четыре этапа: подача заявок - с 1 по 20 июля, осмотр объектов - с 25по 30 июля, подведение итогов - с 1по 5 августа и награждение победителей - с 8 по 12 августа.

Заявки на участие можно отправить на e-mail: ut.dgh@nur.yanao.ru или принести по адресу: ул. Индустриальная д. 4, каб. 112 (телефоны: 22-17-21, 22-18-91).

Победители конкурса получат дипломы и памятные сувениры.

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