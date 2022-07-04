В Губкинском началась подготовка к строительству ледового дворца с ареной на 400 мест

Фото: Правительство ЯНАО

В Губкинском началась подготовка к строительству ледового дворца. Грандиозное сооружение площадью более 6 500 квадратных метров появится на месте пустыря в первом микрорайоне. Кстати, около 2 500 квадратных метров будет отведено под арену (400 зрителей), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также в здании разместятся тренажерный зал, медицинский кабинет, сауна, раздевалки для хоккеистов, комнаты для тренеров, помещения проката коньков и хранения спортивного инвентаря. А на прилегающей территории сделают беговую дорожку, установят тренажеры, полосу препятствий и спортивное оборудование.

Кроме того, ледовый дворец будет адаптирован для маломобильных жителей. В нем установят подъемник для доступа на трибуны второго этажа и оборудуют специальные санузлы. Входная группа будет расширенной, с пандусом.

В новом ледовом дворце будут развиваться секции спортшколы «Фортуна», где на сегодняшний день занимаются хоккеем 90 ребят. Также планируется открыть новое направление - фигурное катание.

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