Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 июля 2022 года: заразились 4 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 4 человека. С начала периода количество заболевших достигло 137 288.

Из общего числа болеющих 34 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 4 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ.

При этом за сутки не выявлено ни одного случая заражения среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 11 488. Таким образом в населенных пунктах Ямала произошло 4 заражения COVID-19, за весь период - 125 800.

Выздоровели за последние сутки 8 человек, с начала пандемии - 136 011.

В России выявлено 2 866 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 370. Всего в стране зарегистрировано 18 442 625 случаев. Излечились от коронавируса 2 276 человек, скончались - 43.

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