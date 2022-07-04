«Ноябрьскнефтегаз» пополнил транспортный парк вездеходами-амфибиями

Фото: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

В распоряжение «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» поступили два отечественных снегоболотохода «Шерп Макс». Они могут преодолевать крутые (до 400) подъемы и перемещаться по снегу, болотам, камням, льду и воде.

Максимальная скорость внедорожников в груженом состоянии составляет 40 км/ч по суше и 6 км/ч в воде. Шины сверхнизкого давления оказывают минимальное воздействие на грунт и не повреждают травяной покров.

- В сложном климате Крайнего Севера современные российские вездеходы помогут нам повысить безопасность промышленных объектов и улучшат логистику на труднодоступных, практически автономных промыслах, - отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.

Фото: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

По его словам, поставка снегоболотоходов «Шерп» - часть масштабной программы целостности и надежности трубопроводной сети, 260 километров которой предприятие обновит уже в этом году.

Нефтяники планируют использовать технику на самых труднодоступных активах, в паводковый и зимний периоды для контроля состояния трубопроводов, подвоза оборудования и материалов для оперативного ремонта.

В скором времени «Ноябрьскнефтегаз» получит еще одну модель снегоболотохода - «Шерп 10». Этот мощный вездеход отличается наличием прицепа и большей грузоподъемностью. С его помощью будут доставлять грузы на удаленные промыслы, включая Отдаленную группу месторождений (объединяет Равнинное, Холмогорское, Южно-Удмуртское, Чатылькинское, Воргенское и Западно-Чатылькинское месторождения).