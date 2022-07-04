Жительница Ямала потеряла 100 тысяч рублей пытаясь спасти свою кредитную карту от мошенников Фото: Юлия Кучеренко

Жительница поселка Харп обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что аферист украл у нее 100 тысяч рублей.

Это произошла, когда на телефон северянке позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что с её кредитной карты мошенники пытаются списать 70 тысяч рублей. Для отмены операции по карте женщине посоветовали перевести деньги на резервный счет. Не подозревая, что общается с мошенником и действуя по его указаниям, жительница Ямала сделала все, что ей говорили по телефону. После того, как все деньги "ушли" мошенникам, они перестали выходить на связь.

ОМВД России по Лабытнанги возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские призывают граждан быть более бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавать информацию о своих картах и счетах третьим лицам.