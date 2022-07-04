В надымской школе №6 откроется «Точка роста»

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме идет активная подготовка к предстоящему учебному году. Так, глава муниципалитета Дмитрий Жаромских посетил школу №6, где провел выездное совещание с коллегами и оценил ход ремонта.

- Как я и говорил, держу на личном контроле ход ремонтных работ. Выездные совещания начали с городской школы №6, в которой ведется углубленное изучение отдельных предметов и развивается кадетское движение, - сказал глава района.

В помещении приведут в порядок кабинеты и лабораторий, заменят дверные блоки, завезут оборудования и мебель, а также отремонтируют кровлю здания.

- Частично работы уже выполнены: пол готов к укладке линолеума, ведется устройство кровельного покрытия и канализационных труб, - отметил Дмитрий Жаромских.

Кстати, в этом году в шестой школе отроется «Точку роста»: готовится необходимое пространства, приобретаются мебель и оборудование для занятий физикой, химией и биологией.

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