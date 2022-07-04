Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июля 2022 5:39

Житель Муравленко рискует угодить в тюрьму за кражу ста метров кабеля

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Житель Муравленко рискует угодить в тюрьму за кражу ста метров кабеля

Житель Муравленко рискует угодить в тюрьму за кражу ста метров кабеля

Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Муравленко, обвиняемого в краже. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, произошло преступление в апреле 2022 года. Тогда мужчина похитил с территории одного из месторождений более ста метров кабеля стоимостью свыше 64 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам отдела уголовного розыска удалось установить личность злоумышленника, задержать его и доставить в УМВД, - прокомментировали в ведомстве.

Оказавшись в отделении полиции, задержанный признался в содеянном и рассказал, что сдал похищенный кабель в пункт приема цветного металла, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Сейчас злоумышленник обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.