Житель Муравленко рискует угодить в тюрьму за кражу ста метров кабеля Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Муравленко, обвиняемого в краже. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, произошло преступление в апреле 2022 года. Тогда мужчина похитил с территории одного из месторождений более ста метров кабеля стоимостью свыше 64 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам отдела уголовного розыска удалось установить личность злоумышленника, задержать его и доставить в УМВД, - прокомментировали в ведомстве.

Оказавшись в отделении полиции, задержанный признался в содеянном и рассказал, что сдал похищенный кабель в пункт приема цветного металла, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Сейчас злоумышленник обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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