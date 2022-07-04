Житель Муравленко рискует угодить в тюрьму за кражу ста метров кабеля
Фото: Ольга Крыльцова
В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Муравленко, обвиняемого в краже. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, произошло преступление в апреле 2022 года. Тогда мужчина похитил с территории одного из месторождений более ста метров кабеля стоимостью свыше 64 тысяч рублей.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам отдела уголовного розыска удалось установить личность злоумышленника, задержать его и доставить в УМВД, - прокомментировали в ведомстве.
Оказавшись в отделении полиции, задержанный признался в содеянном и рассказал, что сдал похищенный кабель в пункт приема цветного металла, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
Сейчас злоумышленник обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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