Ямальские больницы получили девять аппаратов для биоакустической коррекции головного мозга

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские больницы получили девять аппаратов «Синхро-С», предназначенных для биоакустической коррекции головного мозга. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ранее аппарат был только в Ноябрьском психоневрологическом диспансере. Сейчас техника уже доставлена в Новоуренгойский и окружной психоневрологические диспансеры, Мужи, Тазовский, Тарко-Сале, Губкинский и Лабытнанги. А до конца года аппараты поступят в больницы Муравленко и Надыма.

Комплекс биоакустической коррекции «Синхро-С» - это инновационный программно-аппаратный комплекс, разработанный для немедикаментозного и неинвазивного лечения. Он позволяет восстановить функции головного мозга у пациентов с нарушениями нервно-психической деятельности.

Аппарат применяется при функциональных расстройствах центральной нервной системы, для лечения последствий органического поражения головного мозга, при сосудистых заболеваниях головного мозга, последствий нейроинфекций, а также для лечения больных с невротическими и психосоматическими заболеваниями.

Этот метод терапии не требует предварительной подготовки, не имеет побочных эффектов и возрастных ограничений. Он очень эффективен при аутизме у детей.

Для направления на лечение достаточно обратиться к участковому врачу, врачу-психиатру или неврологу по месту жительства.

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