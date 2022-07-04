Житель Аксарки получит 300 тысяч рублей за несчастный случай на работе Фото: Вера Зенина

Прокуратура Приуральского района помогла жителю Аксарки получить 300 тысяч рублей с местного дома культуры. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина получил серьезную травму, занимаясь ремонтом иллюминации.

- Установлено, что руководство учреждения поручило работнику выполнить ремонт иллюминации на здании клубной системы, не входящий в его должностные обязанности. При этом какой-либо инструктаж по технике безопасности с пострадавшим не был проведен. Во время выполнения порученной работы мужчина упал с высоты и получил закрытый компрессионный перелом позвонка первой степени компрессии, а также испытал физические и нравственные страдания, - пояснили в ведомстве.

В связи с произошедшим несчастным случаем прокурор обратился в суд с иском, требуя взыскать с учреждения компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения находится на контроле ведомства.

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