Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое озеленят микрорайон Тундровый. С инициативой об этом выступили местные жители, один их них, Василий Заяц, пришел на личный прием к главе города Андрею Воронову с уже оформленными предложениями (сделали проект, составили смету, нашли фирмы, которые занимаются озеленением, и договорились с УК о совместной работе).

В минувшие выходные Андрей Воронов встретился с инициативной группой в их дворе, чтобы более подробно обсудить предстоящие изменения.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В итоге было решено, что внешние (уличные) стороны микрорайона власти берут на себя ( посадят деревья и посеют красивый газон). А во дворах появятся деревья и кустарники, выбранные самими жильцами. Помощь в этом им окажут агробиологи: они расскажут и подскажут, как ухаживать за растениями, чем поливать.

- Часть средств на озеленение выделит УК, еще часть соберут жильцы, а с недостающим финансированием поможем с помощью спонсорской помощи, - уточнил Андрей Воронов.

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