Глава Тазовского района оценил темпы капитального ремонта соцобъектов

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

Глава Тазовского района Василий Паршаков оценил темпы проведения капитальных ремонтов соцобъектов в райцентре. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, в детском саду «Теремок» работы ведутся в сразу же двух корпусах. кипит работа. Специалисты укрепят свайное основание, утеплят полы, заменят подоконники и дверные блоки. Также обновятся системы электроснабжения, канализации и противопожарной безопасности.

Продолжаются работы и в начальном корпусе школы-интерната. Ремонт основных помещений завершен, сейчас здесь ведется благоустройство территории и обустраивается новая входная группа.

А в зданиях спортшколы, ЦНК и районного музея капитальные ремонты ведутся в соответствии с установленными графиками.

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