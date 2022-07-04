Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Сразу одиннадцати новоуренгойским выпускникам вручил медали «За особые успехи в учении». Об этом рассказал глава города Андрей Воронов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Перед вами открыто множество дорог. Все в ваших руках. Смело идите по жизни. И знайте, мы - взрослые, всегда рядом! Поздравляю вас с замечательным результатом, - написал градоначальник.

В этом году в Новом Уренгое насчитывается 49 медалистов. Как отметил градоначальник, это абсолютно заслуженные награды, которые ребята достигли ежедневным трудом, стремлением к знаниям и умению добиваться поставленных целей.

- Хочу поблагодарить педагогов и родителей, которые на протяжении всего пути были рядом, вкладывали знания и поддерживали детей, добавил Андрей Воронов.

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