Дети-инвалиды могут бесплатно лечить зубы под наркозом в трех больницах Ямала

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале продолжает совершенствоваться оказание стоматологической помощи. Речь идет о лечении зубов детям с ОВЗ под общим наркозом. Сейчас оно проводится на базе трех больниц - Нового Уренгоя, Надыма и Ноябрьска. А с 1 января 2023 года в состав этих медучреждений войдут городские стоматологические поликлиники.

- Мы начали оказывать стоматологическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья под общим наркозом. Это предполагает совместную работу анестезиологов, реаниматологов и детских стоматологов. В профилактических осмотрах, в том числе и детей, помимо стоматологов также участвуют врачи разных специальностей. Когда все они относятся к одной медицинской организации, легче скоординировать рабочий процесс, распределить потоки пациентов, снизить время ожидания и исключить очереди. Это в целом позволит сделать медосмотры более комфортными для северян. Штатная численность медицинских специалистов останется прежней, все льготы и преференции для них также сохранятся, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Данные изменения позволят не только поддержать достигнутый уровень и расширить перечень услуг, но и повысить качество и доступность стоматологической помощи, эффективность взаимодействия внутри учреждений, а также объединить в едином ключе работу специалистов многих профилей.

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