В Лабытнанги Сквер памяти пожарным украсили петуньями в цветах российского триколора

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги активисты украсили Сквер памяти пожарным, погибшим при исполнении служебного долга, петуньями в цветах российского триколора. По словам главы города Марины Тресковой, такой ландшафтный дизайн появился в Семи лиственницах впервые.

- Радостно, что в Год экологии наша северная земля расцветает стараниями неравнодушных земляков. Благодарю истинных патриотов за желание внести свой вклад в развитие городского округа. Если есть желание - присоединяйтесь, - обратилась градоначальница к жителям.

Напоминаем, что в этом году на Ямале высадили более миллиона цветов. Речь идет о свыше 30 видах растений, большинство из которых акклиматизированы для региона и хорошо цветут в течение всего сезона.

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