Погода на Ямале на 4 июля 2022 года: до +21 градуса

Погода на Ямале Фото: Вера Зенина

В понедельник, 4 июля, по данным регионального МСЧ, на Ямале ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15. Температура ночью -6...-11 градусов, днем +11...+16, местами до +21 градуса.

В Салехарде переменная облачность. Ночью +8 градусов, днем +17 градусов. Ветер 4-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

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