Фото: страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился по стройкам Салехарда в свой свободный выходной. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Одним из объектов, который посетил глава региона стал спортивно-игровой комплекс на Удаче. Раньше там негде было рядом с домом погулять с детьми, а теперь там строится комфортная зона. Неподалёку уже открыли новый садик и «Северный характер».

Как отметил Дмитрий Артюхов, по всему Салехарду сейчас идет масштабный ремонт дорог. На улице Павлова полностью обновляют асфальт и тротуары. Реконструируют Арктическую.

Еще началась масштабное строительство станции скорой медицинской помощи.

- Не раз общался с сотрудниками скорой, сейчас им приходится работать в непростых условиях. Ставлю строителям задачу сдать новое четырёхэтажное здание в следующем году. Рядом построим большой гараж на 18 автомобилей - сообщил Артюхов.

Ещё одна большая спортивно-игровую площадку строится у «Геолога». Там будет игровой комплекс с горками, зоны для воркаута и кроссфита. Рядом - поле для мини-футбола и крытый ледовый корт.

И наконец, уже заканчивается реставрация объекта исторического наследия - здания начальной школы 501-й стройки.

- Работы проведены колоссальные, старались максимально сохранить первоначальный вид здания: отреставрировали наличники, внутри тоже будет царить дух прошлого времени. Убедился, что темпы строек высокие, ко Дню города большинство объектов будут готовы - добавил губернатор.