В Ноябрьске столкнулись две иномарки: есть пострадавший

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы.

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

Авария с пострадавшим произошла на регулируемом перекрёстке улицы Муравленко – улицы Лиственная, в Ноябрьске. Там столкнулись «Volkswagen» и а«Toyota». В результате ДТП пассажир одного из авто госпитализирован с травмами. По факту аварии проводится проверка.

Как сообщают в УГИБДД УМВД России по ЯНАО, с начала 2022 года на ямальских дорогах в 2 469 зарегистрированных ДТП 8 человек погибли и 144 получили травмы, в их числе 19 детей.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах. Пешеходам, в темное время суток, рекомендуют размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.