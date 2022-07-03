Выпускница ноябрьской школы получила 100 баллов за ЕГЭ по информатике и ИКТ

Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа в соцсети

Выпускница ноябрьской школы №7 Аделина Галиева получила 100 баллов на ЕГЭ по информатике и ИКТ. Девушка давно увлекается точными науками и хочет поступить в ИТМО - известный питерский университет, на отделение прикладной математики и информатики.

Заниматься в «Школе юного программирования» Аделина начала в девятом классе под руководством Светланы Назаренко. Тогда же и поняла, что IT – перспективная отрасль. Большой вклад в достижения школьницы внесли педагоги 12-й школы, где она училась раньше и Светлана Эдуардовна Назаренко, учитель из 7-й школы.

- 100 баллов на ЕГЭ - это итог кропотливого и упорного труда, постоянная подготовка, получение новых знаний, победы в конкурсах и олимпиадах. Светлана Эдуардовна опытный наставник и талантливый педагог, который вкладывает душу в ребят, и как результат - блестящие успехи воспитанников - отметили в администрации Ноябрьска.