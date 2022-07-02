Коронавирус на Ямале, последние новости на 2 июля 2022 года: заразились 5 человек Фото: Юлия Кучеренко

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на Ямале количество заболевших коронавирусом увеличилось на 6 человек. С начала периода количество заразившихся достигло 137 280 человек.

Из общего числа болеющих 30 жителей госпитализированы с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 4 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находится на ИВЛ.

За сутки не выявлено ни одного случая заражения среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период таких случаев выявлено 11 488. Таким образом в населенных пунктах Ямала произошло6 заражений COVID-19, за весь период - 125 792.

С начала пандемии вылечились 135 994 человека. За все время от коронавируса в ЯНАО умерли 1042 человека.