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Общество2 июля 2022 7:13

Департамент образования Ямальского района задолжал оплату контракта на 18 млн рублей

Прокуратура провела проверку
Виктория Терина
Департамент образования Ямальского района задолжал оплату контракта на 18 млн рублей

Департамент образования Ямальского района задолжал оплату контракта на 18 млн рублей

Фото: Татьяна Коркина

Департамент образования Ямальского района нарушил сроки оплаты контрактов на 18 миллионов рублей. Прокуратура Ямальского района провела проверку исполнения законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по муниципальным контрактам.

Как выяснилось, у департамента образования Ямальского района заключены муниципальные контракты на поставку учебной литературы с восемью субъектами предпринимательства, общая сумма которых составила 18 млн рублей. Предприниматели договорные обязательства исполнили полностью, но оплату за выполненные работы в установленный срок не получили или получили с задержкой до 3 месяцев.

- Прокурор района главе администрации Ямальского района внес представление, а также в отношении виновного должностного лица возбудил административные дела по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд) -уточнили в окружной прокуратуре.

Департамент выплатит штраф на общую сумму 50 тысяч рублей.