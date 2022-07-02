Департамент образования Ямальского района задолжал оплату контракта на 18 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

Департамент образования Ямальского района нарушил сроки оплаты контрактов на 18 миллионов рублей. Прокуратура Ямальского района провела проверку исполнения законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по муниципальным контрактам.

Как выяснилось, у департамента образования Ямальского района заключены муниципальные контракты на поставку учебной литературы с восемью субъектами предпринимательства, общая сумма которых составила 18 млн рублей. Предприниматели договорные обязательства исполнили полностью, но оплату за выполненные работы в установленный срок не получили или получили с задержкой до 3 месяцев.

- Прокурор района главе администрации Ямальского района внес представление, а также в отношении виновного должностного лица возбудил административные дела по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд) -уточнили в окружной прокуратуре.

Департамент выплатит штраф на общую сумму 50 тысяч рублей.