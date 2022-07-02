Фото: страница главы Лабытнанги в соцсети

В Харпе путем голосования выберут площадку для выгула собак. Об этом сообщила глава города Лабытнанги Марина Трескова.

- Доброе утро, северяне. В этом году выполним просьбу харповчан - сделаем площадку для выгула и дрессировки собак. Где именно? Решайте! - сообщила Марина Трескова на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Голосование проходит на портале "Живём на Севере": на выбор - 6 территорий, которые предложили жители поселка. Сама площадка будет отвечать всем требованиям. Там будет ограждение, снаряды для занятий, скамейки и урны по периметру.