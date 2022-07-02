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Общество2 июля 2022 6:13

С 4 июля начинается капитальный ремонт проезда №40 в Губкинском

Движение транспорта будет регулироваться мобильным светофором
Виктория Терина
Фото: Администрация города Губкинского

Фото: Администрация города Губкинского

С 4 июля начинается капитальный ремонт проезда №40 от улицы Ямальской до бывшего поста ГИБДД в сторону Ноябрьска. Об этом сообщили в администрации Губкинского.

На время ремонта будет организованно одностороннее движение на участках со стороны города и со стороны СНТ «Надежда». Движение транспорта будет регулироваться мобильным светофором.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Лабытнанги вновь затопило дорогу к дому одинокого пенсионера. Ранее знакомый пожилого северянина рассказывал, что из-за коммунальной аварии мужчина не может выйти в магазин и купить продукты.