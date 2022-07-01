Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске сегодня почтили память ветеранов боевых действий. На площади Опаленной юности собрались представители общественных организаций военно-патриотического направления, муниципалитета, Регионального центра патриотического воспитания, кадеты и депутаты. Они возложили цветы к памятнику боевой разведывательной десантной машины.

- Сегодня памятная дата в истории нашей страны – День ветеранов боевых действий. Мы вспоминаем тех, кто защищал Родину на территории бывшего Советского Союза, в вооруженных конфликтах за пределами Отчизны. Не все вернулись домой. Мы отдаем им долг памяти, - рассказал первый заместитель главы администрации Ноябрьска Андрей Власов.

Собравшиеся почтили память ветеранов минутой молчания.