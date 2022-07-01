Общественники высоко оценили достижения «Ноябрьскнефтегаза» в сфере экологии

Фото: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Депутат Тюменской областной думы Владимир Пушкарев, представители проекта «Будущее Арктики» и ямальского отделения Русского географического общества посетили Вынгапуровское месторождение «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза».

На пике разработки актив находился десять лет назад, сегодня на бывших производственных площадках уже растут молодые сосны, выросшие в естественной среде, что является главным показателем успешно проведенной рекультивации.

Фото: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Специалисты «Ноябрьскнефтегаза» рассказали гостям о ключевых направлениях деятельности предприятия, обеспечивающих экологическую безопасность и охрану окружающей среды: масштабной программе целостности и надежности трубопроводного парка, рекультивации земель и компенсационном лесовосстановлении, мерах по сохранению экосистемы и природных богатств Крайнего Севера.

– Из года в год мы увеличиваем объем инвестиций в экологию, что заложено в наш профиль развития. Все это делается для сохранения хрупкой арктической экосистемы в регионах деятельности предприятия, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.

Фото: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Общественные деятели высоко оценили усилия и достижения предприятия по сохранению окружающей среды.

– Девять лет назад на этом месте шло активное бурение, сегодня мы наблюдаем абсолютно восстановившуюся природную среду. Сосны всего 5-7 лет растут, а уже такие высокие, здоровые деревья. Для нас это показатель ответственного отношения «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» к своей производственной деятельности, – подытожил Владимир Пушкарёв.