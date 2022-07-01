Фото: Администрация города Губкинского

В Губкинском к зиме обустроят три лыжные трассы. Об этом сообщили на официальной странице администрации города.

В ЯНАО, по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова, активно развивается сеть лыжных баз. Завершается этап обустройство современной модульной лыжной базы в микрорайоне Пурпе. Здесь уже завершен монтаж здания площадью 250 кв. м. Ведутся работы по освещению лыжной трассы протяжённостью 2,7 км.

Кроме того, на лыжной базе «Снежинка» оборудуют стендовое пространство для ачери-биатлона и проводят монтаж освещения 5-киллометровой трассы. Скоро здесь появится оборудованный медпункт.

По просьбе одного из жителей о необходимости накатать лыжню и в Пурпе-1, в прямом эфире, глава города Андрей Гаранин отметил, что если есть запрос у населения – надо решать.