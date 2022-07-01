Из-за сильно ветра в ЯНАО могут закрыть паромную переправу

Фото: Дороги и транспорт Ямала
Сегодня, 1 июля прогнозируются неблагоприятные погодные условия, порывы ветра могут достигать 13 м/с. В связи с ухудшением погода возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и её закрытие.
Как сообщают в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, безопасная перевозка пассажиров на пароме возможно при ветре не более 16 м/с.
Сейчас паромная переправа работает в штатном режиме.
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