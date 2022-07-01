В Ноябрьске сеть кофеен сделала скидку любителям кофе, которые приходят со своей кружкой

Фото: Правительство ЯНАО

Жителей Ямала призывают отказаться от одноразовых бумажных стаканчиков. Такую акцию, под названием «Чистый Ямал – сохраним вместе!» организовали в кофейнях округа.

В Ноябрьске сеть кофеен «COFFE MOOSE» сделала скидку в 13 процентов любителям кофе, которые приходят за напитком со своей кружкой. Акцию поддержали волонтеры проекта «Будущее Арктики», они хотят подключить к проекту как можно больше предпринимателей и неравнодушных жителей, а также проводить различные акции и розыгрыши с ценными подарками в соцсетях.

- Ежегодно для производства одноразовых бумажных стаканчиков в мире вырубают 32 миллиона деревьев. Вдумайтесь, на создание только одного стаканчика уходит литр воды. Присоединяйтесь к акции и принесите пользу экологии, - призвал жителей округа к участию в акции руководитель проекта «Будущее Арктики» в Ноябрьске Андрей Булай.