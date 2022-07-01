Фото: Правительство ЯНАО

В ЯНАО возводится больше полумиллиона квадратных метров нового жилья - это около 10, 5 тысяч квартир.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, жилищное строительство на Ямале сохраняет высокую динамику. Сейчас на Ямале строится больше 170 многоквартирных домов

Большая доля новостроек в округе строится под расселение аварийного жилфонда. Во всех муниципалитетах округа планомерно выполняется задача губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года.

Один из лидеров по строительству новостроек – Пуровский район. Так, в микрорайоне Южный в Тарко-Сале появится больше 800 квартир. Здесь возводится шесть пятиэтажных домов, жилой площадью 40 тысяч квадратных метров. Кроме домов, на территории появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Кроме того, в ЯНАО возводится еще несколько крупных микрорайонов комплексной застройки. Самый большой в регионе – Обдорский в Салехарде, площадью 240 тысяч кв м на 5 тысяч семей. В Новом Уренгое – Славянский, площадью 80 тысяч кв м на 1,6 тысяч семей. Микрорайон Солнечный в поселке Тазовский рассчитан на 800 семей. Его площадь составляет 46 тысяч кв м.

Также строительство ведется и в небольших поселениях – поселках Тазовский, Правохеттинский и Ханымей, селах Аксарка, Нори, Кутопьюган, Антипаюта, Лопхари, Мужи, Яр-Сале, Панаевск, Мыс Каменный, Новый Порт.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» темпы жилищного строительства в ЯНАО к 2030 году планируется увеличить до объема не менее 332 тысяч квадратных метров в год.