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Общество1 июля 2022 10:46

Впервые за историю Ноябрьска выпускник музыкальной школы поступил в Гнесинку

Ямалец успешно прошёл вступительные испытания
Виктория Терина
Впервые за историю Ноябрьска выпускник музыкальной школы поступил в Гнесинку Фото: Паблик "Ямало-Ненецкий автономный округ"

Впервые за историю Ноябрьска выпускник музыкальной школы поступил в Гнесинку Фото: Паблик "Ямало-Ненецкий автономный округ"

Впервые за историю Ноябрьска выпускник музыкальной школы поступил в Гнесинку. Об этом сообщили на официальная странице Ямало-Ненецкого автономного округа в соцсети.

- Выпускник детской музыкальной школы № 2 им. В. А. Коха Дмитрий Зоидов поступил в Московскую среднюю специальную музыкальную школу им. Гнесиных - говорится в сообщении.

Молодой человек успешно прошёл вступительные испытания и продолжит музыкальное образование в классе выпускника Российской Академии музыки им. Гнесиных – Михаила Путкова.

Дмитрий добился успеха благодаря ежедневным занятиям, любви к музыке и огромному труду преподавателя и наставника, заслуженного работника культуры ЯНАО Евгения Забигулина.