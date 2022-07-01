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Происшествия1 июля 2022 7:00

В Лабытнанги директор компании уклонился от уплаты НДС в сумме более 46 млн рублей

Дело направлено в суд
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Лабытнанги директор компании уклонился от уплаты НДС в сумме более 46 млн рублей

В Лабытнанги директор компании уклонился от уплаты НДС в сумме более 46 млн рублей

Фото: Татьяна Коркина

В Лабытнанги завершено расследование уголовного дела в отношении директора предприятия, который обвиняется в уклонении от уплаты НДС в сумме более 46 миллионов рублей. Об этом сегодня, 1 июля 2022, сообщили в пресс-службе СК ЯНАО.

Следствие выяснило, что в городе семи лиственниц директор предприятия по строительству и подготовке строительных площадок с 2016 и 2017 года уклонялся от уплаты НДС в особо крупном размере. Преступление он совершил при заключении договоров с субподрядчиками, которые носили фиктивный характер, и с компаниями-однодневками. В налоговые декларации он включил ложные сведения, в результате чего «сэкономил» 56 миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по городу Лабытнанги и налоговые органы. Сумму недоимки подтвердили следователи и судебная налоговая экспертиза. Во время следствия собрано значительное число доказательств, изобличающих директора в совершении преступления. Вину подтвердили и свидетели.

Во время следствия обвиняемый полностью погасил ущерб, дело направлено в суд.