Отраслевой портал «ЭнергоНьюс» назвал лучшую компанию среди электросетей России

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Стали известны итоги всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России». В состязании приняли участие 56 электросетевых компаний, ведущих операционную деятельность на территории 62 субъектов РФ. По итогам работы в 2021 году лидерами в номинации «Цифровой проект года», обладателями Гран-при конкурса и его абсолютными победителями стали «Россети Тюмень», набравшие 206, 32 конкурсных балла.

В состав жюри входили эксперты из 16 регионов России. Усилия энергокомпании по внедрению высокоавтоматизированных технологий, параметры технологического присоединения к сетям, информационная открытость и эффективность в реализации социальной политики были высоко оценены судьями.

В номинации «Цифровой проект года» победу энергокомпания завоевала благодаря внедрению информационного обмена с Тюменским РДУ в соответствии со стандартом CIM. Специалистами был разработан уникальный функционал автоматизированной передачи данных с использованием идентификаторов mRID. Проект открывает возможности для расширенного обмена информацией вплоть до сведений о заявках на вывод оборудования в ремонт.

Благодаря непрерывному развитию компетенций персонала и существенному технологическому потенциалу предприятие регулярно становится лауреатом конкурса «Лучшие электрические сети».