У Перинатального центра в Ноябрьске появилась аллея семейных деревьев

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Ко Дню любви, семьи и верности у роддома в Ноябрьске высаживают "Семейное дерево". Скоро там появится целая аллея семейных деревьев. Идею - сажать деревья решли воплотить в жизнь сотрудники перинатального центра Ноябрьска. Первые посадки уже есть, сообщили представители центральной горбольницы на странице в соцсети.

- Идея экологической акции появилась спонтанно, но пришлась по душе всем и сотрудникам перинатального центра и семьям. У каждого саженца установили памятную табличку с фамилией - уточняют в учреждении.

Три семьи вместе с детьми высадили саженцы деревьев на территории перинатального центра Ноябрьской ЦГБ.