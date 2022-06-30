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Общество30 июня 2022 14:41

У Перинатального центра в Ноябрьске появилась аллея семейных деревьев

Три семьи вместе с детьми высадили саженцы деревьев и установили памятную табличку с фамилией
Виктория Терина
Фото: Ноябрьская ЦГБ

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Ко Дню любви, семьи и верности у роддома в Ноябрьске высаживают "Семейное дерево". Скоро там появится целая аллея семейных деревьев. Идею - сажать деревья решли воплотить в жизнь сотрудники перинатального центра Ноябрьска. Первые посадки уже есть, сообщили представители центральной горбольницы на странице в соцсети.

- Идея экологической акции появилась спонтанно, но пришлась по душе всем и сотрудникам перинатального центра и семьям. У каждого саженца установили памятную табличку с фамилией - уточняют в учреждении.

Три семьи вместе с детьми высадили саженцы деревьев на территории перинатального центра Ноябрьской ЦГБ.