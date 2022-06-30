Спортсмен из Ноябрьска завоевал золото на соревнованиях МЧС России

Фото: telegram-канал Департамента по физической культуре и спорту ЯНАО

Андрей Кононский из Ноябрьска завоевал золото в дисциплине «преодоление 100-метровой полосы препятствий» на межрегиональных соревнованиях главных управлений МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщили в telegram-канале Департамента по физической культуре и спорту ЯНАО.

Спортсмен учится в средней школе № 5 и тренируется под руководством Сергея Цепкова и Артёма Русанова. Соревнования по пожарно-спасательному спорту стартовали 28 июня в Челябинске, а завтра, 1 июля, они завершатся. Сборную Ямала представляют 8 ноябрьских спортсменов.

Напомним, мы писали ранее о том, что ямальская спортсменка взяла золото всероссийского турнира по боксу «Знамя Победы».