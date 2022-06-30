Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале отремонтируют 11 школ искусств. Активные работы уже ведутся в Лабытнанги и Ханымее. В этом году ремонт запланирован в школах Салехарда, Губкинского, Нового Уренгоя, Муравленко, Надыма, поселков Тазовский и Правохеттинский.

На данный момент объекты находятся на ранах стадиях - в некоторых только началось проектирование, а в некоторых уже завозят строительные материалы и проводят демонтаж.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил разработать программу развития школ искусств. По его поручению разработано три дизайн-проекта для малой, средней и крупной школы искусств, учитывающих их особенности. В качестве пилотных учреждений определили школы п. Ханымей, г. Лабытнанги и г. Новый Уренгой.

Так, в школе искусств Лабытнанги уже завершен демонтаж кровли, цоколя и внутренних элементов здания. В учреждении появятся оборудованные зоны отдыха для обучающихся и родителей, холлы преобразуют в арт-пространство и открытые творческие площадки для выставок. Учебные классы получат современную мебель и интерактивное оборудование. Работы планируют завершить в июле 2023 года.

В здании школы искусств Ханымея уже разобрали стены, срезали батареи, демонтировали старую электропроводку. Сейчас там начинают замену сетей тепло- и водоснабжения, электропроводки, возведение перегородок, укладку полов и штукатурно-малярные работы. Строители обещают решить проблему с холодом в актовом зале - его дополнительно утеплят, а сцену полностью переделают. Завершить капитальный ремонт планируют к концу сентября.