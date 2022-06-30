В Салехарде суд вынес приговор мужчине за незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию Фото: Татьяна Коркина

Салехардские полицейские нашли у 46- летнего жителя окружной столицы 114 патронов к огнестрельному оружию, которые он незаконно хранил в квартире. Мужчина пояснил, что с мая 2005 по октябрь 2021 года у него было легальное охотничье оружие с нарезным стволом.

В октябре 2021 мужчина продал оружие и сдал разрешение на право хранения, но оставшиеся у него патроны незаконно хранил в металлическом сейфе в квартире.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию». Салехардский суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.