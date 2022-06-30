С завтрашнего дня на Ямале изменятся правила выгула собак Фото: Юлия Кучеренко

С 1 июля на Ямале изменятся правила выгула собак. Теперь с животными нельзя гулять на детских и спортивных площадках, в парках, на пляжах, на территориях медицинских и культурных учреждений.

- С завтрашнего дня в округе вступает в силу запрет самовыгула животных на территориях общего пользования - улицах, бульварах, площадях, набережных и скверах - уточняют в telegram-канале "Ямал официально".

За нарушение правил владельцы собак могут получить штраф в размере от 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей, за повторное нарушение - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Сейчас на федеральном уровне идет разработка комплекса мер, предусматривающих гуманный порядок обращения с домашними животными. Предложения к поправкам в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» ямальские парламентарии направили в начале года.